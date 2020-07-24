Россия ведёт переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами

Авиавласти РФ ведут переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами. Об этом рассказал глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Чуть ранее стало известно, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. В первое время авиарейсы будут выполняться из ограниченного числа аэропортов: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
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На первом этапе — с 1 августа россиянам станут доступны вылеты в Великобританию, Танзанию и Турцию (при этом Анкару и Стамбул можно будет посетить уже с 1 августа, а с 10-го начнутся рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.