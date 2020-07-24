Россия возобновляет зарубежные полёты с 1 августа

В России с 1 августа возобновляется международное авиасообщение. В первое время авиарейсы будут выполняться из ограниченного числа аэропортов: из тех, что относятся к Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ростову-на-Дону. Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин.
Росавиация представила схему возобновления международного авиасообщенияСначала полёты откроют в те страны, где наблюдаются благоприятные санитарно-эпидемиологические условия.
Список стран, куда и откуда разрешат полёты, ещё не определён. Его утвердят и обнародуют в ближайшее время.
Ранее в СМИ появился список стран, с которыми в первую очередь могут восстановить авиасообщение. Среди них — Великобритания, Италия, Германия, Норвегия и ещё 9 государств.