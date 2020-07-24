Россия возобновляет зарубежные полёты с 1 августа

В России с 1 августа возобновляется международное авиасообщение. В первое время авиарейсы будут выполняться из ограниченного числа аэропортов: из тех, что относятся к Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ростову-на-Дону. Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин.

Список стран, куда и откуда разрешат полёты, ещё не определён. Его утвердят и обнародуют в ближайшее время.