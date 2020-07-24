В Кремле прокомментировали требование Зеленского расшифровать минские соглашения

В Кремле давно наблюдают за тем, как украинская сторона пытается подвергнуть вопросам минские соглашения. Это сегодня отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что именно этот документ на сегодняшний день является основополагающим в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

— На протяжении нескольких месяцев трудно было не обратить внимания на последовательную линию Киева на различных уровнях, направленную, если не на размытие, то на то, чтобы подвергнуть множественным вопросам этот документ, являющийся краеугольным камнем процесса урегулирования (ситуации в Донбассе. — Прим. Лайфа), — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что нынешняя редакция минских соглашений имеет достаточно исчерпывающую формулировку, поэтому Кремль пока не видит необходимости в расшифровке документа.