Губернатор Тверской области стал отцом в пятый раз

У губернатора Тверской области Игоря Рудени родилась ещё одна дочка. Для главы региона и его супруги Ольги это уже пятый ребёнок. Назвали Марией.
— В связи с этим вспомнился один сюжет из нашей жизни. Как-то приехали мы на сельхозпредприятие, и там нам рассказали историю: "Наконец-то у механизатора Васи родилась тройня. Все три мамы чувствуют себя хорошо". Поэтому я хотел бы сказать, что у меня и жена та же, и мама та же, — пошутил губернатор в эфире телеканала "Россия 24. Тверь".
Руденя подчеркнул, что для любой семьи рождение детей — это большая радость, но и большая ответственность. Он отметил важность поддержки многодетных семей в России.
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