Губернатор Тверской области стал отцом в пятый раз

— В связи с этим вспомнился один сюжет из нашей жизни. Как-то приехали мы на сельхозпредприятие, и там нам рассказали историю: "Наконец-то у механизатора Васи родилась тройня. Все три мамы чувствуют себя хорошо". Поэтому я хотел бы сказать, что у меня и жена та же, и мама та же, — пошутил губернатор в эфире телеканала "Россия 24. Тверь".