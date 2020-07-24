Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Губернатор Тверской области стал отцом в пятый раз

Теперь в семье руководителя Верхневолжья три сына и две дочери.

154
Post cover

Игорь Руденя. Фото © Правительство Тверской области

У губернатора Тверской области Игоря Рудени родилась ещё одна дочка. Для главы региона и его супруги Ольги это уже пятый ребёнок. Назвали Марией.

В связи с этим вспомнился один сюжет из нашей жизни. Как-то приехали мы на сельхозпредприятие, и там нам рассказали историю: "Наконец-то у механизатора Васи родилась тройня. Все три мамы чувствуют себя хорошо". Поэтому я хотел бы сказать, что у меня и жена та же, и мама та же, — пошутил губернатор в эфире телеканала "Россия 24. Тверь".

Руденя подчеркнул, что для любой семьи рождение детей — это большая радость, но и большая ответственность. Он отметил важность поддержки многодетных семей в России.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз

Пять лет назад у пары родился первый сын.

Ранее актёр Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в саге о Гарри Поттере, впервые стал отцом.

Выбор редакции

Loading...