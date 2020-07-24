Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Голикова назвала страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение с августа

В одной из них иностранным туристам будет необходимо пройти двухнедельную обсервацию.

4363

Первыми странами, с которыми Россия возобновит авиасообщение с 1 августа, станут Великобритания, Турция и Танзания. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Сообщение с Турцией будет восстановлено в два этапа. На первом — начнутся полёты в Анкару и Стамбул. Второй этап подразумевает возобновление сообщения с такими курортными городами, как Анталья, Бодрум и Даламан. Рейсы туда начнутся с 10 августа.

Росавиация представила схему возобновления международного авиасообщения

Сначала полёты откроют в те страны, где наблюдаются благоприятные санитарно-эпидемиологические условия.

Голикова напомнила, что Великобритания на протяжении всей эпидемии коронавируса не закрывала свои границы для иностранных туристов, однако по прилёте все граждане должны пройти обязательную двухнедельную обсервацию.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Россия якобы возобновляет авиасообщение с Турцией в середине июля, однако позже эта информация не подтвердилась.

Выбор редакции

Loading...