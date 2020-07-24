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Опубликовано 24 июля 2020, 13:36
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Голикова назвала страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение с августа

В одной из них иностранным туристам будет необходимо пройти двухнедельную обсервацию.

Первыми странами, с которыми Россия возобновит авиасообщение с 1 августа, станут Великобритания, Турция и Танзания. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Сообщение с Турцией будет восстановлено в два этапа. На первом — начнутся полёты в Анкару и Стамбул. Второй этап подразумевает возобновление сообщения с такими курортными городами, как Анталья, Бодрум и Даламан. Рейсы туда начнутся с 10 августа.

Росавиация представила схему возобновления международного авиасообщения
Росавиация представила схему возобновления международного авиасообщения

Голикова напомнила, что Великобритания на протяжении всей эпидемии коронавируса не закрывала свои границы для иностранных туристов, однако по прилёте все граждане должны пройти обязательную двухнедельную обсервацию.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Россия якобы возобновляет авиасообщение с Турцией в середине июля, однако позже эта информация не подтвердилась.

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Роман Имполитов
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