Голикова назвала страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение с августа

В одной из них иностранным туристам будет необходимо пройти двухнедельную обсервацию.

Первыми странами, с которыми Россия возобновит авиасообщение с 1 августа, станут Великобритания, Турция и Танзания. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Сообщение с Турцией будет восстановлено в два этапа. На первом — начнутся полёты в Анкару и Стамбул. Второй этап подразумевает возобновление сообщения с такими курортными городами, как Анталья, Бодрум и Даламан. Рейсы туда начнутся с 10 августа.

Голикова напомнила, что Великобритания на протяжении всей эпидемии коронавируса не закрывала свои границы для иностранных туристов, однако по прилёте все граждане должны пройти обязательную двухнедельную обсервацию.