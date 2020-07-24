ЦБ снова снизил ключевую ставку, обновив её исторический минимум

Банк России снова снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 4,25% годовых, обновив её исторический минимум.

— Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. В этих условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году. Реализованное с апреля существенное смягчение денежно-кредитной политики направлено на ограничение этого риска и стабилизацию инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте, — говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что существенное смягчение денежно-кредитной политики, которое началось в апреле, призвано ограничить этот риск. А также удержать инфляция у пронозных 4%.

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году. В следующем составит 3,5–4,0% и будет находиться около 4% в дальнейшем.