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ЦБ снова снизил ключевую ставку, обновив её исторический минимум

Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях.

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Фото © ТАСС/Гавриил Григоров

Банк России снова снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 4,25% годовых, обновив её исторический минимум.

— Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. В этих условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году. Реализованное с апреля существенное смягчение денежно-кредитной политики направлено на ограничение этого риска и стабилизацию инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте, — говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что существенное смягчение денежно-кредитной политики, которое началось в апреле, призвано ограничить этот риск. А также удержать инфляция у пронозных 4%.

ЦБ снизил ключевую ставку. Где можно потерять деньги, куда вкладывать сбережения и что ждёт рубль

Центробанк снизил ключевую ставку с 4,5% до 4,25%. Куда теперь вкладывать деньги, где стало легче потерять сбережения и как можно их приумножить? Каким образом ставка отразится на курсе рубля?

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году. В следующем составит 3,5–4,0% и будет находиться около 4% в дальнейшем.

Напомним, в конце апреля этого года регулятор снизил ставку на 50 базисных пунктов — с 6% до 5,5%. Произошло это впервые с октября 2019 года. После этого в ЦБ рассматривали возможность снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, что и произошло 19 июня.

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