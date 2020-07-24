ЦБ снизил ключевую ставку. Где можно потерять деньги, куда вкладывать сбережения и что ждёт рубль

Когда подешевеют кредиты

Безусловно, тот факт, что ЦБ постоянно сокращает размер ключевой ставки, не может не радовать заёмщиков, ведь становятся дешевле и кредиты. Но проблема кроется в том, что более 50% заявок на ипотеку и рефинансирование получают отказы от банков, так как они стали намного тщательнее подходить к отбору клиентов. На этот факт обращает внимание эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Таким образом, заёмщики теперь смогут взять кредит под более низкий процент, но шанс получить отказ станет выше.

— Ипотека всегда реагирует на движения ставки в течение недели-двух после объявления решения ЦБ. В зависимости от того, выросла она или снизилась, в том же направлении двигаются и проценты по кредитам, — заключает Алексей Кричевский.

Как снижение ключевой ставки отразится на курсе рубля

Учитывая, что снижение ставки в целом ожидаемо, это событие уже заложено в стоимость рубля. К тому же на курс валюты оно серьёзно повлиять не должно, кроме небольших скачков в момент оглашения решения. Такое мнение высказал Алексей Кричевский.

— Изменение ключевой процентной ставки в краткосрочной перспективе не отразится на рубле. В долгосрочной перспективе отразится, скорее всего, позитивно. Продолжительное снижение ключевой процентной ставки позволит ускорить экономический рост, что в перспективе приведёт к укреплению рубля, — отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

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По его прогнозам, у российской валюты в целом позитивные перспективы. До конца лета она может укрепиться до отметок 67–68 рублей за доллар.

Впрочем, эксперты обращают внимание, что изменение ключевой ставки не является определяющим событием для курса рубля. Давить на российскую валюту будут другие факторы: цены на нефть, спрос на ОФЗ, на рисковые активы, дальнейшие решения ОПЕК.

— Что касается курса рубля, то снижение ставки должно способствовать его укреплению, — считает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. — Кредитная активность граждан и бизнеса будет поддерживать экономику и постепенно влиять на её восстановление, поэтому после снижения ставки национальная валюта начнёт укрепляться.

Однако, считает Юрий Мазур, хранить сбережения в рублях просто нет смысла. Снижение процентных ставок по депозитам на фоне роста инфляции просто уничтожит прибыль, получаемую от вкладов. Он отметил, что вкладывать деньги в валюты тоже нет смысла. Доллар и евро остаются очень нестабильными на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Поэтому, вкладывая средства в валютные депозиты, клиент в лучшем случае ничего не заработает. В худшем — потеряет вложения.

Куда вкладывать деньги и где опасно держать сбережения

Снижение базовой банковской ставки, безусловно, негативно повлияет на ставки по вкладам. Другими словами, они будут снижены на несколько базовых пунктов, а это значит, что россияне недополучат прибыль от собственных вложений. Однако, считает Юрий Мазур, в условиях "идеального шторма", когда на экономическую ситуацию в стране влияет сразу несколько негативных факторов, такая мера просто необходима. Процентные ставки снижаются не только в России, но и в соседних странах. Это делается с целью удешевления кредитов для бизнеса и граждан. Однако вместе с тем, поясняет аналитик, снижаются ставки по депозитам.

Сегодня стоит инвестировать в защитные активы, считает Юрий Мазур. К примеру, банковское золото. По словам аналитика, оно стремительно дорожает на фоне кризиса и будет дорожать в будущем.