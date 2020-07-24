Братья обменяли скрепку на дорогие наушники всего за 3 недели, и это только начало их пути к Tesla

Джаваад Хан давно хотел себе Tesla третьей модели, но просто зарабатывать на неё, видимо, было слишком скучно. Вдохновившись историей Кайла Макдональда, который в 2005 году обменял скрепку на целый дом, парень попросил своего брата помочь ему в этом нелёгком деле. И хоть Джунед предпочёл бы Lamborghini, он всё-таки согласился. И не зря — прошло меньше месяца, а их скрепка уже превратилась в наушники стоимостью 270 фунтов стерлингов (25 тысяч рублей).

Всё началось с шутки. Мне нравилась машина, а это, должно быть, более достижимая цель, чем дом, который, как я знал, уже так получили. Скрепку мы уже давно обменяли и теперь не остановимся, пока не получим свою Tesla Джаваад Хан

Фото © Instagram / theclipventure

Своими успехами братья делятся в социальных сетях проекта. Судя по обновлениям, всего за три недели им удалось совершить шесть сделок, причём весьма выгодных. Одну лишь скрепку они обменяли на набор парных кружек, затем его — на компьютерную мышь. Дальше — кофемашина с кофе, которую удалось выменять на цифровой фотоаппарат. От камеры тоже удалось избавиться. За неё получили смарт-часы, которые в итоге понадобились для приобретения новых, даже нераспечатанных наушников.

Фото © Instagram / theclipventure

Это не занимает у нас много времени, но на каждые 100 деловых предложений, которые мы посылаем людям на Facebook и других маркетплейсах, мы получаем лишь пару ответов Джаваад Хан