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Молодая мама показала, как меняется тело после родов, и никто из девушек не готов к такому

Своим открытием девушка поделилась с подписчицами, чтобы те знали правду и не обольщались.

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Фото © Instagram / elsas_wholesomelife

27-летняя блогерша Элли Буллен прославилась благодаря путешествиям и собственным книгам по вегетарианской кулинарии. Девушка была всегда максимально честна со своими 763 тыс. подписчиков в "Инстаграме". Поэтому и беременность освещала без всяких прикрас. Но каково же было её удивление, когда после родов её живот не пришёл в стандартную форму (минус пресс, разумеется), а остался таким же большим.

Через два часа и два дня. Фото © Instagram / elsas_wholesomelife

Элли сфотографировала на память себя через два часа после родов, через два и четыре дня, а затем через неделю. На снимках можно заметить, как живот блогерши хоть и слегка уменьшился, но всё равно довольно явно выпирал. Молодая мама отметила, что, оказывается, матка возвращается в прежнее состояние примерно через шесть недель. А до тех пор многим приходится ходить с маршмеллоу вместо пресса, пишет Daily Mail.

Через четыре дня и неделю. Фото © Instagram / elsas_wholesomelife

Элли призналась, что она понятия не имела, что всё будет именно так. Ведь молодые мамы в "Инстаграме" всегда щеголяют осиной талией и каменным прессом всего через пару недель после родов. Поэтому блогерша решила предупредить таких же недогадливых девушек, чтобы те понимали, что их ждёт в будущем.

Фото © Instagram / elsas_wholesomelife

Ооо, прекрасно понимаю — чувствуешь себя очень не очень, особенно когда медсёстры тыкают пальцем в твоё пузо, а ты им такая — эм, это вообще-то мои внутренности!

moniquehenderson

Какие фото! С ума сойти, женское тело такое сложное! Отличные снимки, дорогая, очень правдивые и честные, как и ты!

rochelle_fox

Спасибо, что поделилась! Я после родов была в таком замешательстве, что мне не подходила даже моя "беременная" одежда... Соцсети и СМИ не рассказывают о том, что этот живот остаётся с нами на долгое время!

jackiglerum

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