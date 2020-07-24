Банковский вклад или накопительный счёт. Где выгоднее хранить свои сбережения

По итогам третьей декады июня средняя максимальная ставка по депозитам в банках из топ-10 составила 4,8% годовых по вкладам в рублях. Это очередной минимум за последние 11 лет. Держать деньги на вкладах сейчас с каждым месяцем становится всё менее выгодно. Самой понятной и доступной альтернативой считается накопительный счёт.

Обычный банковский вклад подразумевает, что клиент отдаёт на хранение определённую сумму и получает с неё проценты. Его преимущества в том, что ставка устанавливается изначально и не меняется до окончания срока вклада. Главный аналитик TeleTrade Парк Гойхман говорит, что сейчас это особенно важно, когда по мере уменьшения ключевой ставки ЦБ банки уменьшают доходность депозитов.

— По последним опубликованным данным ЦБ РФ, в мае 2020 года средняя ставка по вкладам была 4,9% на срок более 12 месяцев. А ещё годом ранее — в мае 2019 года — она составляла 6,85%. И если бы тогда положить деньги на депозит, например на полтора-два года, то и до сих пор начислялись бы прежние, более высокие проценты, — приводит пример Марк Гойхман.

Процент по долгосрочным вкладам без возможности частичного снятия может быть выше, чем по накопительскому счёту. Но недостаток их в том, что снять деньги без потери начисленных процентов в случае острой необходимости у клиента не получится. По словам эксперта, такой вклад подойдёт тем, кому точно не понадобится снимать деньги в течении заданного времени.

Накопительный счёт — тот же счёт до востребования, который позволяет распоряжаться средствами без потери начисленных на них процентов, отмечает председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев. По его словам, в отличие от счёта до востребования начисляемые проценты по накопительному счёту могут приближаться к тем, что можно получить по срочным депозитам, при этом сохраняется присущая счёту до востребования гибкость.

Также из преимуществ эксперт отмечает отсутствие штрафов и комиссий за снятие денег, можно вносить средства в любое время, нет минимальной суммы для открытия и требований по неснижаемому остатку.

— Вдобавок к этому на такие счета распространяются гарантии системы страхования вкладов. Правда, если речь идёт о суммах не выше 1,4 миллиона рублей с учётом уже открытых обычных депозитов в банке. Иными словами, гарантии абсолютно те же, что и по традиционным срочным вкладам, — рассказывает Михаил Дорофеев.

Накопительный счёт может выступить хорошей альтернативой для клиентов, которых, например, не устраивают текущие условия по срочным вкладам, но они ждут благоприятных условий для перевода своих накоплений на финансовый рынок. Накопительный счёт может выступить хорошим предложением для тех, кому средства понадобятся раньше, чем истечёт срок вклада, подчеркнул председатель правления КПК "Обновление".

Среди минусов накопительного счёта — процент не фиксирован и может быть изменён банком в любой момент. По словам Марка Гойхмана, это зависит от разных причин: суммы, минимального остатка, срока нахождения средств на счёте. В результате в конечном итоге изначально привлекательный процент может оказаться намного ниже, чем по срочному вкладу.