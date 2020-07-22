Ограничения на карты. Кому и почему банк перестанет выдавать кредитки

По подсчётам бюро кредитных историй "Эквифакс", за год выдача кредитных карт снизилась на 8%. За май 2020 года российские банки одобрили всего 31% от поданных запросов.

Стоит отметить, что в мае российские банки выдали только 316,7 тысячи кредиток. В то же время сократился и общий объём лимитов по выданным картам — на 55,4%, до 23,5 миллиарда рублей. Однако гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин ожидает, что уже к осени банки увеличат количество одобрений по кредитным картам и будут выдавать по 500–600 тысяч карт в месяц.

Как отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, банки сокращают количество выдаваемых кредитных карт ещё с прошлого года, когда появился показатель порога долговой нагрузки (ПДН). Чтобы охладить рынок необеспеченного кредитования в стране, Центробанк ввёл этот параметр.

Рост задолженности населения начал вызывать обеспокоенность у ЦБ. Максимальное сокращение выдачи кредитных карт было отмечено в январе — снижение составило 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло впервые за последние пять лет. При этом уровень закредитованности граждан стал в прошлом году максимальным за семь лет Артём Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets

По словам Артёма Деева, с одной стороны, банки ужесточают требования к заёмщикам, с другой — снижается и число заявок на получение кредиток от граждан. Это связано с тем, что россияне на фоне кризиса стараются более расчётливо вести бюджет, снижают затраты.

Директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков говорит, что в основе снижения одобрения заявок лежит ухудшение финансового положения россиян. По его словам, оценка кредитоспособности банками существенно не пересматривалась, а вот реальные располагаемые доходы россиян во II квартале упали на 8% в годовом выражении. Это и привело к соответствующему снижению одобрений со стороны банков.

Стоит отметить, что кредитная карта подразумевает для банка дополнительные риски по сравнению с обычным потребительским кредитом. Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин пояснил, что по сути это возобновляемая кредитная линия, которой человек может пользоваться годами. Чем дольше срок, тем труднее спрогнозировать уровень платёжеспособности клиента.

— Ситуацию с динамикой уровня доходов населения и в прошлом году нельзя было назвать радужной, а в этом году положение существенно усугубилось коронакризисом. Банки закручивают гайки при одобрении кредитов, в том числе кредитных карт. Помимо снижения платёжеспособности, закредитованности многих заёмщиков роль сыграло также ужесточение требований по резервированию необеспеченных ссуд, — рассказал эксперт.

Кроме того, на фоне падения доходов населения в результате пандемии ситуация с просрочкой у банков в этом году будет ухудшаться, считает Александр Бахтин. Поэтому кредитные организации всё более осторожно подходят к оценке новых заёмщиков, чтобы не допустить ещё более сильного ухудшения качества кредитных портфелей.

Переживать не стоит заёмщикам с хорошей кредитной историей — им без проблем оформят кредитную карту. С другой стороны, по словам Александра Бахтина, у многих качественных заёмщиков такие карты уже есть, новые им не нужны. Однако в условиях кризиса обычно преобладает сберегательная модель поведения: люди по возможности стараются избегать дополнительной кредитной нагрузки, при этом делать накопления на вкладах или инвестировать на фондовом рынке.

Стоит учитывать, что отказать в оформлении кредитной карты могут по разным поводам. Узнать о возможных причинах можно на сайте банка. Там могут быть указаны категории клиентов, которым не оформят карту. Кроме того, кредитку могут не выдать, если при заполнении заявки были допущены ошибки в данных. Обязательно нужно указывать все действующие кредитные обязательства. Банк легко может проверить информацию, и если окажется, что клиент пошёл на обман, то отказ обеспечен. Стоит учесть, что для уменьшения рисков, связанных с возвращением заёмных средств, банки пользуются специальными скоринговыми программами. С помощью этого сервиса оценивается уровень надёжности клиента и исключаются все возможные случаи мошенничества.