Россия отказалась от противоракетного радара "Балхаш" в Казахстане

Совет Федерации сегодня утвердил закон о денонсации соглашения с Казахстаном, которое касается использования узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
В Мордовии заступила на дежурство новейшая загоризонтная РЛС "Контейнер"В Минобороны РФ отметили, что это первая станция подобного типа, принятая в эксплуатацию.
Узел нёс боевое дежурство с 1973 года. Минобороны России в последние шесть лет приняло на вооружение сразу четыре современные радиолокационные станции типа "Воронеж". Они находятся под Армавиром, Орском, Барнаулом и Иркутском. Поэтому "Балхаш" больше не нужен. Имущество России будет вывезено на её территорию.
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв отметил, что это "абсолютно штатная ситуация". Это не является признаком каких-либо разногласий между Москвой и Нурсултаном.