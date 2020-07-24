Россия отказалась от противоракетного радара "Балхаш" в Казахстане

Совет Федерации сегодня утвердил закон о денонсации соглашения с Казахстаном, которое касается использования узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

В Мордовии заступила на дежурство новейшая загоризонтная РЛС "Контейнер" В Минобороны РФ отметили, что это первая станция подобного типа, принятая в эксплуатацию.

Узел нёс боевое дежурство с 1973 года. Минобороны России в последние шесть лет приняло на вооружение сразу четыре современные радиолокационные станции типа "Воронеж". Они находятся под Армавиром, Орском, Барнаулом и Иркутском. Поэтому "Балхаш" больше не нужен. Имущество России будет вывезено на её территорию.