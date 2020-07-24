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Задержан вандал, повредивший памятник полуторке на Дороге жизни

По его словам, он отчётливо понимал, что разбивает не просто машину, а исторический памятник.

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В Ленинградской области задержали 17-летнего юношу, который подозревается в повреждении памятника грузовому автомобилю ЗИС-5, более известному как полуторка. Машина установлена в посёлке Подборовье на территории музейно-мемориального комплекса Дорога жизни. Подросток признался в содеянном.

На осквернившего мемориал ВОВ жителя Подмосковья завели уголовное дело

Мужчина заявил, что такой поступок он совершил из-за "бурного настроения".

По словам парня, он очень хорошо понимал, что это исторический памятник, когда взбирался на полуторку. Ночью 23 июля он вместе с приятелями разбили стёкла музейного автомобиля, помяли крышу и двери.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. В музее заявили, что, после того как МВД даст разрешение, они начнут восстановление полуторки.

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