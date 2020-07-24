Задержан вандал, повредивший памятник полуторке на Дороге жизни

В Ленинградской области задержали 17-летнего юношу, который подозревается в повреждении памятника грузовому автомобилю ЗИС-5, более известному как полуторка. Машина установлена в посёлке Подборовье на территории музейно-мемориального комплекса Дорога жизни. Подросток признался в содеянном.

По словам парня, он очень хорошо понимал, что это исторический памятник, когда взбирался на полуторку. Ночью 23 июля он вместе с приятелями разбили стёкла музейного автомобиля, помяли крышу и двери.