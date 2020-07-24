Совфед одобрил закон о патриотическом воспитании в школах

Члены Совета Федерации в ходе пленарного заседания одобрили закон о воспитательной составляющей в системе образования. В документе будет определён механизм воспитательной работы, отдельные программы воспитания, а также календарные планы, которые будут включены в образовательную программу.

Помимо самого понятия "воспитание", которое будет закреплено в документе, закон "Об образовании" дополнится поправками, согласно которым новый механизм должен будет воспитать в молодом поколении чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества, к закону, к старшему поколению, к традициям и к окружающей среде.

Сам документ после подписи президента РФ Владимира Путина вступает в силу с 1 сентября 2020 года, но на преобразование образовательных программ Министерству просвещения выделили время до сентября 2021 года. При этом все образовательные учреждения будут обязаны оповестить учеников и их родителей об изменениях.