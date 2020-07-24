Уволенный за драку с полицейским сотрудник Генпрокуратуры извинился перед пострадавшим, но это не помогло

Замначальника Управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игорь Мыльников, уволенный за нападение на полицейского в ОВД "Филёвский парк", признал свою вину и извинился перед потерпевшим. Об этом рассказал Лайфу сам обвиняемый после заседания в Дорогомиловском суде Москвы. Мыльников, как и другая сторона, настаивал на прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, однако суд решил иначе. В прекращении дела ответчику было отказано, приговор Мыльникову будет вынесен в результате открытого процесса.

Уволенный за нападение на полицейского сотрудник Генпрокуратуры извинился перед пострадавшим, но это не помогло

— Абсолютно ложные сведения, что я где-то был пьяный. Всё, что было написано, не соответствует действительности. Да, меня задержали за нарушение общественного порядка, да, какое-то недоразумение произошло в отделении. Я поступил плохо, я это осознал и принёс свои извинения потерпевшему, государству, — рассказал экс-сотрудник Генпрокуратуры.

Более того, по словам Мыльникова, он почти не пьёт, ведёт здоровый образ жизни и даже никогда не переходит дорогу на красный свет.

Напомним, что, по данным СМИ, полиция остановила сотрудника Генпрокуратуры за пьяный дебош возле одного из домов на 2-й Филёвской улице. Когда его доставили в отделение полиции, он напал на сотрудника правоохранительных органов за просьбу снять ремень. Его хотели поместить в камеру, так как он вёл себя неадекватно. Генпрокурор Игорь Краснов вскоре уволил участника инцидента.