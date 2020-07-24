Уволенный за драку с полицейским сотрудник Генпрокуратуры извинился перед пострадавшим, но это не помогло

Замначальника Управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игорь Мыльников, уволенный за нападение на полицейского в ОВД "Филёвский парк", признал свою вину и извинился перед потерпевшим. Об этом рассказал Лайфу сам обвиняемый после заседания в Дорогомиловском суде Москвы. Мыльников, как и другая сторона, настаивал на прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, однако суд решил иначе. В прекращении дела ответчику было отказано, приговор Мыльникову будет вынесен в результате открытого процесса.
Уволенный за нападение на полицейского сотрудник Генпрокуратуры извинился перед пострадавшим, но это не помогло
— Абсолютно ложные сведения, что я где-то был пьяный. Всё, что было написано, не соответствует действительности. Да, меня задержали за нарушение общественного порядка, да, какое-то недоразумение произошло в отделении. Я поступил плохо, я это осознал и принёс свои извинения потерпевшему, государству, — рассказал экс-сотрудник Генпрокуратуры.
Более того, по словам Мыльникова, он почти не пьёт, ведёт здоровый образ жизни и даже никогда не переходит дорогу на красный свет.
СКР проверит обстоятельства нападения сотрудника Генпрокуратуры на полицейскогоРасследование дела Александр Бастрыкин взял под личный контроль.
Напомним, что, по данным СМИ, полиция остановила сотрудника Генпрокуратуры за пьяный дебош возле одного из домов на 2-й Филёвской улице. Когда его доставили в отделение полиции, он напал на сотрудника правоохранительных органов за просьбу снять ремень. Его хотели поместить в камеру, так как он вёл себя неадекватно. Генпрокурор Игорь Краснов вскоре уволил участника инцидента.
Впоследствии Мыльникова обвинили в применении насилия против представителя власти (часть 1 статьи 318 УК). Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.