Путин рекомендовал губернаторам поддержать штабы акции #МыВместе в регионах

Президент Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов оказывать поддержку региональным штабам всероссийской акции взаимопомощи "МыВместе". Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с волонтёрами, состоявшейся 26 июня 2020 года.

— Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ: оказывать поддержку региональным штабам Общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе" в целях расширения их сферы деятельности после отмены ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, — приводит текст поручения пресс-служба Кремля.

Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос о закреплении волонтёров акции #МыВместе за гражданами пожилого возраста, которые нуждаются в постоянной или временной посторонней помощи.

Напомним, что акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В акции участвуют уже около 100 тысяч волонтёров из 85 регионов страны. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнёров акции помогают своими услугами и товарами.