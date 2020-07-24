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Путин рекомендовал губернаторам поддержать штабы акции #МыВместе в регионах

Волонтёрский труд будет востребован и после пандемии коронавируса.

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Фото © мывместе2020.рф

Президент Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов оказывать поддержку региональным штабам всероссийской акции взаимопомощи "МыВместе". Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с волонтёрами, состоявшейся 26 июня 2020 года.

Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ: оказывать поддержку региональным штабам Общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе" в целях расширения их сферы деятельности после отмены ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, — приводит текст поручения пресс-служба Кремля.

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Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос о закреплении волонтёров акции #МыВместе за гражданами пожилого возраста, которые нуждаются в постоянной или временной посторонней помощи.

Напомним, что акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В акции участвуют уже около 100 тысяч волонтёров из 85 регионов страны. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнёров акции помогают своими услугами и товарами.

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Президент уверен, что это хорошее предложение.

Ранее в пятницу Владимир Путин поручил подготовить предложения о международной премии "Мы вместе", которая будет присуждаться иностранцам за вклад в решение глобальных гуманитарных проблем. Выполнение этой задачи возложено на Росмолодёжь, МИД РФ, Минфин и Ассоциацию волонтёрских центров. Срок — 1 сентября 2020 года.

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