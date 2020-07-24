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Учёные заявили о способности коронавируса передаваться на расстоянии до 8 метров

Выяснили это, изучив одну из недавних вспышек CoViD-19.

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Фото © Pixabay

При определённых условиях коронавирусная инфекция может передаваться на расстоянии до восьми метров. К такому выводу пришли немецкие учёные Центра исследований инфекционных заболеваний имени Гельмгольца. Они изучили вспышку заболевания, произошедшую в мае на одном из предприятий.

Тогда коронавирусом заразилось более полутора тысяч сотрудников мясокомбината в округе Гютерсло, а общее число подтверждённых случаев, связанных с этой вспышкой, перевалило за две тысячи. Специалисты реконструировали процесс передачи вируса в охлаждаемом помещении с циркуляцией воздуха и сделали неутешительные выводы.

Наше исследование обозревает инфицирование SARS-CoV-2 в рабочем пространстве, где комбинация различных факторов делает возможной передачу [коронавируса] на относительно большие расстояния. Теперь возникает важный вопрос о том, какие условия позволяют коронавирусу распространяться на ещё больших расстояниях в других сферах жизни, — говорится в докладе.

Учёные организуют концерт на 4000 человек, чтобы изучить распространение CoViD-19

Шоу запланировано на 22 августа этого года.

Там добавили, что главным фактором распространения коронавируса, вероятно, стали холодный воздух и недостаточная проветриваемость помещения. Учёные добавили, что в таких условиях привычного расстояния в полтора-три метра может быть недостаточно для того, чтобы обезопасить себя от заражения инфекцией.

Ранее Лайф рассказывал, что учёные из Королевского колледжа Лондона определили шесть основных форм заболевания коронавирусной инфекцией в зависимости от тяжести и характера симптомов.

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