Стало известно, когда добровольцы начнут испытывать вакцину "Вектора"

Научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, первые добровольцы её получат 27 июля. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Учёные приступили к созданию препарата ещё до того, как ВОЗ признала вспышку CoViD-19 пандемией.

Разработчик российской вакцины от коронавируса объяснил её быстрое появление Учёные приступили к созданию препарата ещё до того, как ВОЗ признала вспышку CoViD-19 пандемией.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что уже осенью в России появится вакцина от коронавируса. Уже четыре препарата доказали свою безопасность. Один из них — вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Обе группы добровольцев уже выписаны, у всех выработался иммунитет к CoViD-19.