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Стало известно, когда добровольцы начнут испытывать вакцину "Вектора"

Ранее премьер Михаил Мишустин выразил надежду, что уже осенью в России появится препарат от коронавируса.

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Фото © Pixabay

Научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, первые добровольцы её получат 27 июля. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Центр "Вектор" получил 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля, — говорится в сообщении.

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Учёные приступили к созданию препарата ещё до того, как ВОЗ признала вспышку CoViD-19 пандемией.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что уже осенью в России появится вакцина от коронавируса. Уже четыре препарата доказали свою безопасность. Один из них — вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Обе группы добровольцев уже выписаны, у всех выработался иммунитет к CoViD-19.

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