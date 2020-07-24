Стало известно о госпитализации Мэла Гибсона с коронавирусом

Голливудского актёра Мэла Гибсона госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Правда, произошло это ещё в апреле, но известно об этом стало только сейчас.

Как рассказал пресс-секретарь актёра, Гибсон решил сдать тест на коронавирус сразу после того, как на фоне новостей о пандемии у него резко ухудшилось состояние. Опасения подтвердились — у 64-летнего селебрити обнаружили CoViD-19. Артиста решили срочно госпитализировать, так как тот входил в основную группу риска. Лечение проходило в Лос-Анджелесе.

— Его лечили препаратом "Ремдесивир", и с тех пор тесты неоднократно давали отрицательный результат, но положительный на антитела, — рассказал представитель актёра в эфире телеканала NBC.