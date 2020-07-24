Россияне массово бросились искать авиабилеты в Танзанию. Запросов стало в 70 раз больше

Между тем путешествие в эту восточноафриканскую страну стоит недёшево — 150 тысяч рублей.

На фоне сообщений о возобновлении с 1 августа в России международного авиасообщения количество запросов на билеты в Танзанию подскочило в 70 раз. Согласно данным сервиса Aviasales, вырос спрос и на другие страны из списка доступных для первых перелётов.

— Количество поисков авиабилетов в Турцию за первый час после объявления о возобновлении полётов выросло в 3 раза, в Британию — в 5 раз, в Танзанию — в 70 раз, — уточнила пресс-служба сервиса.

Специалисты пояснили, что летать в Стамбул и Лондон из Москвы стоит порядка 23 тысяч рублей за билет туда и обратно. Путешествие же в Танзанию влетит в копеечку — 150 тысяч рублей.