Россияне массово бросились искать авиабилеты в Танзанию. Запросов стало в 70 раз больше

На фоне сообщений о возобновлении с 1 августа в России международного авиасообщения количество запросов на билеты в Танзанию подскочило в 70 раз. Согласно данным сервиса Aviasales, вырос спрос и на другие страны из списка доступных для первых перелётов.
— Количество поисков авиабилетов в Турцию за первый час после объявления о возобновлении полётов выросло в 3 раза, в Британию — в 5 раз, в Танзанию — в 70 раз, — уточнила пресс-служба сервиса.
Специалисты пояснили, что летать в Стамбул и Лондон из Москвы стоит порядка 23 тысяч рублей за билет туда и обратно. Путешествие же в Танзанию влетит в копеечку — 150 тысяч рублей.
Путин обсудил с членами Совбеза возобновление международных авиарейсовТакже речь шла о сложной ситуации на границе Азербайджана и Армении.
Россия приостановила авиасообщение с другими странами в конце марта на фоне пандемии коронавируса. Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что страна с 1 августа возобновляет зарубежные полёты. Международные авиарейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.