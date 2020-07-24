Путин обсудил с членами Совбеза возобновление международных авиарейсов

Президент РФ Владимир Путин сегодня обсудил с постоянными членами Совбеза РФ возобновление международного авиасообщения. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— В продолжение объявленного сегодня решения Правительства РФ о возобновлении авиасообщения с рядом стран состоялся обмен мнениями о ходе соответствующих переговоров с другими государствами, — рассказал представитель Кремля.

Ещё одной темой на заседании стала ситуация на границе Армении и Азербайджана. Глава государства также рассказал о своём вчерашнем разговоре с лидером США Дональдом Трампом. А министр обороны Сергей Шойгу сообщил, как идёт подготовка к военно-морскому параду.