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Путин обсудил с членами Совбеза возобновление международных авиарейсов

Также речь шла о сложной ситуации на границе Азербайджана и Армении.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин сегодня обсудил с постоянными членами Совбеза РФ возобновление международного авиасообщения. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Голикова назвала страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение с августа

В одной из них иностранным туристам будет необходимо пройти двухнедельную обсервацию.

В продолжение объявленного сегодня решения Правительства РФ о возобновлении авиасообщения с рядом стран состоялся обмен мнениями о ходе соответствующих переговоров с другими государствами, — рассказал представитель Кремля.

Ещё одной темой на заседании стала ситуация на границе Армении и Азербайджана. Глава государства также рассказал о своём вчерашнем разговоре с лидером США Дональдом Трампом. А министр обороны Сергей Шойгу сообщил, как идёт подготовка к военно-морскому параду.

Напомним, что обострившийся конфликт между Арменией и Азербайджаном был темой и прошлого заседания Совбеза РФ.

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