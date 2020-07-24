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Лукашенко оценил возможность привлечения армии к наведению порядка в Белоруссии

Президент напомнил, что его американскому коллеге пришлось в некоторых штатах прибегнуть к помощи солдат для подавления протестов.

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Александр Лукашенко. Фото © Администрация президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать армию к наведению общественного порядка в стране, но признал, что "всякое может случиться ". Об этом он сказал во время посещения пятой отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке под Минском.

Когда мне пришлось определяться, какие вооружённые силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в ВС. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к вооружённым силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США,приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер напомнил, что его американскому коллеге Дональду Трампу пришлось в некоторых штатах прибегнуть к помощи солдат для подавления беспорядков. Он назвал масштабные протесты из-за убийства темнокожего в США тяжёлой катастрофой для всего мира. По его мнению, "миру будет несладко", если под натиском нынешних событий президент США не выдержит и "эта империя рухнет".

Лукашенко пригрозил иностранным СМИ выдворением и предложил им писать про комбайнёров

Ранее он заявлял, что оппозиция вынашивает планы силового захвата власти.

А ранее Лукашенко заявлял о планах оппозиции силой свергнуть его с поста лидера страны.

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