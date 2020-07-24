Белорусский оппозиционер Цепкало сбежал из страны вместе с детьми, опасаясь ареста

Бывший претендент на пост президента Белоруссии, оппозиционер Валерий Цепкало вместе с двумя детьми уехал в Россию и сейчас находится в Москве. Об этом рассказала его супруга Вероника в интервью порталу TUT.by. По её словам, супруги опасаются не только возможного ареста, но и лишения родительских прав.
В Белоруссии опубликовали декларации кандидатов в президенты. У Лукашенко ничего нетВ документах также предоставлена информация об имуществе супругов возможных будущих лидеров.
Угрозы, по мнению семьи Цепкало, вполне реальны.
— Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просила учителей написать заявления, — рассказала Вероника. — Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Белоруссии.
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Напомним, что выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. 29 июня МВД республики инициировало проверку по факту "противоправной деятельности" Цепкало — одного из кандидатов, а 30 июня местная ЦИК объявила, что оппозиционер не собрал достаточное количество подписей избирателей и участвовать в президентской гонке не сможет.