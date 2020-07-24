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Белорусский оппозиционер Цепкало сбежал из страны вместе с детьми, опасаясь ареста

По словам мужчины, на родине на него шьют дело под надуманным предлогом, а ещё хотят лишить его с супругой родительских прав.

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Фото © Facebook.com / Valery Tsepkalo

Бывший претендент на пост президента Белоруссии, оппозиционер Валерий Цепкало вместе с двумя детьми уехал в Россию и сейчас находится в Москве. Об этом рассказала его супруга Вероника в интервью порталу TUT.by. По её словам, супруги опасаются не только возможного ареста, но и лишения родительских прав.

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В документах также предоставлена информация об имуществе супругов возможных будущих лидеров.

Угрозы, по мнению семьи Цепкало, вполне реальны.

Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просила учителей написать заявления, — рассказала Вероника. — Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Белоруссии.

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Напомним, что выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. 29 июня МВД республики инициировало проверку по факту "противоправной деятельности" Цепкало — одного из кандидатов, а 30 июня местная ЦИК объявила, что оппозиционер не собрал достаточное количество подписей избирателей и участвовать в президентской гонке не сможет.

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