Белорусский оппозиционер Цепкало сбежал из страны вместе с детьми, опасаясь ареста

Бывший претендент на пост президента Белоруссии, оппозиционер Валерий Цепкало вместе с двумя детьми уехал в Россию и сейчас находится в Москве. Об этом рассказала его супруга Вероника в интервью порталу TUT.by . По её словам, супруги опасаются не только возможного ареста, но и лишения родительских прав.

— Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просила учителей написать заявления, — рассказала Вероника. — Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Белоруссии.