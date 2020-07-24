Совфед одобрил закон о приравнивании вейпов и кальянов к обычным сигаретам

Кальяны, электронные сигареты и другие никотиносодержащие продукты приравнять к сигаретам, распространив на них действие антитабачного закона. Соответствующие поправки сегодня в ходе пленарного заседания одобрили члены Совета Федерации.

Так, закон запрещает покупку и курение кальянов, электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним. Кроме того, под ответственность попадут и те, кто покупает и передаёт им перечисленные продукты. Максимальный предусмотренный за это штраф составит три тысячи рублей.

Также будет запрещено употребление никотиносодержащих устройств в общественных местах, коммунальных квартирах и других общих помещениях. За нарушение этого пункта закона предусматривается штраф до трёх тысяч рублей.