Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Совфед одобрил закон о приравнивании вейпов и кальянов к обычным сигаретам

Новые поправки соответственно пополнят перечень штрафов.

75
Post cover

Фото © Pixabay

Кальяны, электронные сигареты и другие никотиносодержащие продукты приравнять к сигаретам, распространив на них действие антитабачного закона. Соответствующие поправки сегодня в ходе пленарного заседания одобрили члены Совета Федерации.

Так, закон запрещает покупку и курение кальянов, электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним. Кроме того, под ответственность попадут и те, кто покупает и передаёт им перечисленные продукты. Максимальный предусмотренный за это штраф составит три тысячи рублей.

Совфед одобрил закон о патриотическом воспитании в школах

В случае его подписания президентом документ вступит в силу уже с сентября.

Также будет запрещено употребление никотиносодержащих устройств в общественных местах, коммунальных квартирах и других общих помещениях. За нарушение этого пункта закона предусматривается штраф до трёх тысяч рублей.

Как ранее писал Лайф, Госдума приняла этот закон в третьем окончательном чтении 22 июля.

Выбор редакции

Loading...