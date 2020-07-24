Песков высказался о сроках проведения прямой линии с Путиным

Сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным пока не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Будет определён формат участия ОНФ и волонтёров в процесс сбора и обработки вопросов граждан. Сроки проведения прямой линии пока не определены, — цитирует Пескова РИА "Новости".

Напомним, 17-я по счёту прямая линия состоялась в июне прошлого года. Как сообщал Лайф, она длилась более четырёх часов, за это время глава государства ответил на 81 вопрос россиян. Всего поступило порядка двух миллионов обращений граждан.