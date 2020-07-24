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Песков высказался о сроках проведения прямой линии с Путиным

В этом году должен состояться 18-й по счёту разговор президента с россиянами.

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Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным пока не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Будет определён формат участия ОНФ и волонтёров в процесс сбора и обработки вопросов граждан. Сроки проведения прямой линии пока не определены, — цитирует Пескова РИА "Новости".

Напомним, 17-я по счёту прямая линия состоялась в июне прошлого года. Как сообщал Лайф, она длилась более четырёх часов, за это время глава государства ответил на 81 вопрос россиян. Всего поступило порядка двух миллионов обращений граждан.

В этом году из-за пандемии коронавируса сроки прямой линии перенесли. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что Владимир Путин обязательно проведёт в текущем году полноформатное общение с россиянами.

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