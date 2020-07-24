Совфед одобрил резкое снижение налогов в IT-отрасли

Совет Федерации РФ в ходе сегодняшнего пленарного заседания одобрил налоговый манёвр, предложенный президентом России Владимиром Путиным во время одного из обращений к россиянам в прошлом месяце.

Так, согласно документу, налоговая ставка для компаний, осуществляющих деятельность в сфере IT-технологий, будет снижена с нынешних 20% до 3%. В государственные внебюджетные фонды такие организации будут отчислять не 14%, а 7,6%, из которых часть пенсионного страхования составит 6%, социальное страхование — 1,5%, а медицинское — 0,1%.

По задумке, такие изменения должны создать благоприятные условия для ведения бизнеса в сфере IT, а также спровоцировать развитие отрасли информационных технологий. После подписания Владимиром Путиным документ вступит в силу с 1 января следующего года.