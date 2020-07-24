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Схимонах Сергий проигнорировал решение патриарха Кирилла о лишении его сана

Ранее Екатеринбургская епархия запретила его в служении и лишила права ношения наперсного креста.

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Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Схимонах Сергий (Романов), которого ранее лишил сана сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, не стал комментировать решение главы РПЦ, поставив в приоритет "более важные дела". Об этом Лайфу заявил представитель священнослужителя, православный активист Всеволод Могучев.

У схиигумена Сергия на данный момент есть более важные дела, нежели комментировать подобные заявления и решения. Пока в монастыре никак не комментируют эту ситуацию и интерес к ней невысок. Люди как жили, так и живут. Монастырь живёт в своём обычном режиме, люди молятся, паломники приезжают, ничего не меняется, — рассказал Могучев.

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Сам схимонах на суд не явился.

Напомним, схиигумен Сергий стал скандально известен, когда взялся публично отрицать существование коронавируса, критиковать меры безопасности во время пандемии. Епархия лишила его права проповедовать. Позже его запретили в служении, а 3 июля епархиальный суд лишил его сана, и он стал схимонахом. Сегодня утром Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение о лишении сана схимонаха.

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