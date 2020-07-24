Схимонах Сергий проигнорировал решение патриарха Кирилла о лишении его сана

Схимонах Сергий (Романов), которого ранее лишил сана сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, не стал комментировать решение главы РПЦ, поставив в приоритет "более важные дела". Об этом Лайфу заявил представитель священнослужителя, православный активист Всеволод Могучев.

— У схиигумена Сергия на данный момент есть более важные дела, нежели комментировать подобные заявления и решения. Пока в монастыре никак не комментируют эту ситуацию и интерес к ней невысок. Люди как жили, так и живут. Монастырь живёт в своём обычном режиме, люди молятся, паломники приезжают, ничего не меняется, — рассказал Могучев.

Напомним, схиигумен Сергий стал скандально известен, когда взялся публично отрицать существование коронавируса, критиковать меры безопасности во время пандемии. Епархия лишила его права проповедовать. Позже его запретили в служении, а 3 июля епархиальный суд лишил его сана, и он стал схимонахом. Сегодня утром Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение о лишении сана схимонаха.