"Gucci-батюшка" из Твери попросил в "Инстаграме" 1000 рублей на лекарство

Священник из Твери, прославившийся своей любовью к одежде и аксессуарам люксовых брендов Gucci и Louis Vuitton, в "Инстаграме" обратился к подписчикам за помощью. Протоиерей Вячеслав Баскаков простудился и попросил 1240 рублей на лекарство.

— Смешно, конечно, некоторым, что теле-интернет-"звезда", по многим версиям, подпольный миллиардер, обращается с такой мелочной просьбой. Ждал вчера более 30 минут автобус до дома после службы в Боголюбском центре. Теперь сильно знобит... Если есть желание и возможность, то прошу немного помочь с покупкой (лекарства)... Не бесплатно прошу, а буду молиться. Простите, если кого своим обращением раздражил, — написал священник, пообещав помолиться за тех, кто окажет ему помощь.

Обещание своё он сдержал и показывал в "Инстаграме" записи с именами тех, кого он внёс в свой молитвенный помянник. Позже в Сети батюшка отчитался перед ними: выложил фото купленных лекарств и сказал, что ему деньги больше переводить не нужно, а лучше помочь негативно настроенным людям.

— Прошу больше деньги не переводить. Все лекарства купил. Спасибо. Лучше поделитесь с теми, кто в комментариях ругается, им тоже нужна помощь и, особенно, внимание, — написал Баскаков.

Напомним, история протоиерея Вячеслава Баскакова прогремела в конце позапрошлого года. Батюшка выкладывал в "Инстаграме" фотографии с аксессуарами всемирно известных премиум-брендов. Это вызвало смешанные чувства у многих пользователей Сети. Тогда в епархии Баскакову сделали выговор и запретили хвастаться модными дорогими вещами в соцсетях. Там объяснили, что священник вовсе не богатый человек, а просто ищет оригинальные аксессуары на распродажах.