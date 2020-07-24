В Санкт-Петербурге заложили противоминный корабль "Лев Чернавин". Его корпус будет из стеклопластика

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На Средне-Невском судостроительном заводе состоялась закладка очередного корабля противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" — тральщика "Лев Чернавин". Судно предназначено для поиска и уничтожения морских мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции.
Тральщик будет достигать в длину 62 метра и в ширину 10 метров, полная скорость хода составит 16 узлов. Особенностью этого корабля, как и всех судов серии "Александрит", станет уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. "Лев Чернавин" будет восьмым в линейке тральщиков данной серии, заложенным на СНСЗ.
Базовые тральщики проекта 12700 "Александрит" — это серия российских противоминных кораблей базовой зоны. Головной тральщик проекта 12700 "Александр Обухов" был спущен на воду в июне 2014 года и передан флоту в 2016 году. Помимо него в данный момент в строю два таких корабля: "Иван Антонов" и "Владимир Емельянов".