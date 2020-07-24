"Роскосмос" рассказал о проблемах при стыковке "Прогресса МС-15" с МКС

При стыковке транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" к Международной космической станции (МКС) наблюдались некоторые отклонения относительно мишени. В "Роскосмосе" сообщили, что проблема была решена без перехода на ручное управление аппаратом.
Whoa, this one is going wrong. Standing by to take over on manual. Will be the TORU system. pic.twitter.com/co9sJikW9R— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) July 23, 2020
— Отклонения от мишени находились в пределах допуска, определённого технической документацией на систему сближения. В связи с этим не было необходимости в переходе в ручной режим управления стыковки. Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме, — уточнили в корпорации.
Сейчас специалисты РКК "Энергия" проводят детальный анализ процесса стыковки космического грузовика к МКС и функционирования системы сближения.
"Прогресс МС-15" долетел до МКС за рекордное времяПроцесс со станции контролировали Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
Напомним, 23 июля с космодрома Байконур запустили ракету-носитель "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-15". Он доставил на станцию 2,6 тонны грузов. Помимо воды и еды это также кислород, топливо, материалы для экспериментов, предметы одежды, медикаменты.