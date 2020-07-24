Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Роскосмос" рассказал о проблемах при стыковке "Прогресса МС-15" с МКС

Впрочем, необходимости в переходе в ручной режим управления процессом не было.

149

При стыковке транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" к Международной космической станции (МКС) наблюдались некоторые отклонения относительно мишени. В "Роскосмосе" сообщили, что проблема была решена без перехода на ручное управление аппаратом.

Отклонения от мишени находились в пределах допуска, определённого технической документацией на систему сближения. В связи с этим не было необходимости в переходе в ручной режим управления стыковки. Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме, — уточнили в корпорации.

Сейчас специалисты РКК "Энергия" проводят детальный анализ процесса стыковки космического грузовика к МКС и функционирования системы сближения.

"Прогресс МС-15" долетел до МКС за рекордное время

Процесс со станции контролировали Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Напомним, 23 июля с космодрома Байконур запустили ракету-носитель "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-15". Он доставил на станцию 2,6 тонны грузов. Помимо воды и еды это также кислород, топливо, материалы для экспериментов, предметы одежды, медикаменты.

Выбор редакции

Loading...