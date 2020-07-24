В России предложил повысить цены на непищевой спирт

С января следующего года в России может вырасти в цене непищевой этиловый, а также денатурированный этиловый спирт. Соответствующий пункт появился в проекте приказа Министерства финансов РФ на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что, если приказ вступит в силу, то цены на спирт вырастут на 2,3%. Так, литр безводного спирта со следующего года обойдётся в 44 рубля. Такой рост обусловлен прогнозируемой инфляцией в размере 3%, а цены сформированы, исходя из соответствующей индексации.
Цены на газ с 1 августа. Сколько будет стоить топливо на заправках и как изменятся тарифы ЖКХС 1 августа оптовые цены на газ вырастут на 3%. Это следует из приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Как изменятся ценники на АЗС и какие суммы ждать в квитанциях на услуги ЖКХ? Когда газ в дома начнут проводить бесплатно и какие субсидии можно получить за перевод машины с бензина на голубое топливо?
Ранее Лайф сообщал, что Совет Федерации одобрил поправки в антитабачный закон, фактически приравняв кальяны, электронные сигареты, вейпы и другие никотиносодержащие устройства к обычным сигаретам. После подписания документа президентом всё перечисленное нельзя будет курить в общественных местах, а также лицам, не достигшим совершеннолетия.