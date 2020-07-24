Туроператоры уже открыли бронирование туров в Турцию

После новостей о возобновлении авиасообщения между РФ и Турцией туроператоры открыли бронирование туров в эту страну. Уже сейчас можно запланировать поездку с вылетами 1 и 10 августа. О деталях сообщает АТОР.
В Coral Travel рассказали, что цена недельного путешествия в Анталью на двоих составит 51 тысячу рублей с размещением в отеле 3*. В Anex Tour тоже открыли продажу туров, стартовая цена на недельную поездку на двоих по системе "всё включено" составит 60 тысяч. В пресс-службе "Интуриста" тоже назвали свои цены: тур на семь ночей по системе "всё включено" и в отеле 4* можно купить за 56,6 тысячи рублей на двоих. В TUI рассказали, что смогут доставить туристов на турецкие курорты уже с 1 августа — с перелётом через Стамбул, пока не открыто прямое авиасообщение.
В Барселоне рассказали, когда готовы принять туристов из РоссииПутешественники из РФ занимают в каталонской столице третье место по показателю расходов на одного посетителя.
В Azur Air рассказали, что перевозчик c 10 августа возобновит рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.
Полётная программа Tez Tour в Турцию запланирована из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону (все эти города заявлены в сообщении правительства). Стоимость недельного тура в августе на семью из трёх человек (двух взрослых и ребёнка до 12 лет) с авиаперелётом из Москвы, трансфером из аэропорта и обратно, а также размещением в отеле 4* с питанием по системе "всё включено" составляет 76 300 рублей.
Исключительно отели уровня пять звёзд. Туристы могут остаться без экономвариантов пляжной ТурцииПри этом пока заметного повышения цен на путёвки специалисты не фиксируют.
Напомним, сегодня стало известно, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. В первое время авиарейсы будут выполняться из ограниченного числа аэропортов: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
На первом этапе — с 1 августа — россиянам станут доступны вылеты в Великобританию, Танзанию и Турцию (при этом Анкару и Стамбул можно будет посетить уже с 1 августа, а с 10-го начнутся рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан). Кроме того, власти РФ ведут переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами.