Туроператоры уже открыли бронирование туров в Турцию

После новостей о возобновлении авиасообщения между РФ и Турцией туроператоры открыли бронирование туров в эту страну. Уже сейчас можно запланировать поездку с вылетами 1 и 10 августа. О деталях сообщает АТОР.

В Coral Travel рассказали, что цена недельного путешествия в Анталью на двоих составит 51 тысячу рублей с размещением в отеле 3*. В Anex Tour тоже открыли продажу туров, стартовая цена на недельную поездку на двоих по системе "всё включено" составит 60 тысяч. В пресс-службе "Интуриста" тоже назвали свои цены: тур на семь ночей по системе "всё включено" и в отеле 4* можно купить за 56,6 тысячи рублей на двоих. В TUI рассказали, что смогут доставить туристов на турецкие курорты уже с 1 августа — с перелётом через Стамбул, пока не открыто прямое авиасообщение.

В Azur Air рассказали, что перевозчик c 10 августа возобновит рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.

Полётная программа Tez Tour в Турцию запланирована из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону (все эти города заявлены в сообщении правительства). Стоимость недельного тура в августе на семью из трёх человек (двух взрослых и ребёнка до 12 лет) с авиаперелётом из Москвы, трансфером из аэропорта и обратно, а также размещением в отеле 4* с питанием по системе "всё включено" составляет 76 300 рублей.

Напомним, сегодня стало известно, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. В первое время авиарейсы будут выполняться из ограниченного числа аэропортов: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.