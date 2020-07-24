В Москве простились с олимпийским чемпионом по хоккею Александром Гусевым

На Троекуровском кладбище Москвы похоронили легенду хоккея, чемпиона Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР Александра Гусева. Спортсмен ушёл из жизни 22 июля в возрасте 73 лет.

На траурную церемонию пришли родственники Гусева, его друзья, болельщики и товарищи по команде.

Федерация хоккея России сообщила, что окажет материальную помощь семье Александра Гусева.



— Вся жизнь этого человека — хоккей. Александр Владимирович принимал участие в легендарных играх, которые золотыми буквами вписаны в летопись мирового хоккея. Этот бесценный опыт Александр Гусев передал будущим чемпионам, — отметили в федерации.