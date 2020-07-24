В Москве простились с олимпийским чемпионом по хоккею Александром Гусевым

На Троекуровском кладбище Москвы похоронили легенду хоккея, чемпиона Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР Александра Гусева. Спортсмен ушёл из жизни 22 июля в возрасте 73 лет.
Человек, для которого хоккей был всем. Легендарному Тихонову — 90 лет!Памяти выдающегося тренера в истории отечественного хоккея, которого не стало в ноябре 2014 года.
На траурную церемонию пришли родственники Гусева, его друзья, болельщики и товарищи по команде.
Федерация хоккея России сообщила, что окажет материальную помощь семье Александра Гусева.
— Вся жизнь этого человека — хоккей. Александр Владимирович принимал участие в легендарных играх, которые золотыми буквами вписаны в летопись мирового хоккея. Этот бесценный опыт Александр Гусев передал будущим чемпионам, — отметили в федерации.
Александр Гусев в составе сборной СССР удостоился золотых медалей на зимней Олимпиаде 1976 года и чемпионатах мира и Европы 1973 и 1974 годов. Он взял серебро на чемпионатах мира и Европы (1972 г.), был бронзовым призёром чемпионатов мира и Европы (1977 г.), участником Суперсерии СССР — Канады (1972 г.) и Кубка Канады (1976 г.).