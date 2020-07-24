"Я больше всех разочарован!" Джеймс Кэмерон сделал печальное заявление о судьбе "Аватара-2"

Из-за продолжающегося распространения в мире коронавируса состоялась череда переносов премьер самых ожидаемых фильмов. Эпидемия коснулась и продолжения фантастической картины "Аватар", которого поклонники ждут с момента выхода первой части в 2009 году. Культовый режиссёр Джеймс Кэмерон обратился к фанатам с печальным объявлением.

— Поклонники "Аватара", я вижу вас! Несмотря на CoViD-19, нашим приоритетом была премьера "Аватара-2" в декабре 2021-го. К сожалению, в связи со сложностями, возникшими из-за пандемии, сейчас мы уже точно знаем, что не уложимся в срок. Я больше всех разочарован очередным переносом релиза, — говорится в сообщении на странице Кэмерона в "Инстаграме".

Режиссёр объяснил, что Новая Зеландия сняла всеобщий карантин, но пандемия не отступила в США, где находится часть его команды. Специалисты по визуальным эффектам в Лос-Анджелесе до сих пор не могут работать из-за ситуации с CoViD-19. В итоге релиз "Аватара-2" и, следовательно, трёх остальных сиквелов сместился на год. Несмотря на это, Кэмерон поблагодарил актёрский состав и остальных специалистов за невероятную работу по оживлению Пандоры.

Между тем Variety уже удалось выяснить график фантастических картин Джеймса Кэмерона, подкорректированных с учётом вызванных пандемией обстоятельств. Он выглядит следующим образом:

"Аватар-2" — 16 декабря 2022 года.

"Аватар-3" — 20 декабря 2024 года.

"Аватар-4" — 18 декабря 2026 года.

"Аватар-5" — 22 декабря 2028 года.