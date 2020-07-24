Применяла силу, лишала еды. На Курилах родители обвинили воспитателя в жестоком обращении с детьми — видео

Воспитательницу единственного детского сада в селе Крабозаводское в Сахалинской области обвиняют в жестоком обращении с детьми. Она могла применять силу к детям, лишать их еды в качестве наказания. После конфликта родителей с педагогом были просмотрены записи с камер наблюдения. Теперь в учреждении проводится внутренняя проверка.

Камеры зафиксировали момент, когда женщина резко хватает за одежду мальчика и оттаскивает его в другую комнату для "профилактической беседы". Судя по записям, к некоторым детям женщина вовсе не проявляла никакого внимания. Так, один из дошкольников на видео долго сидит на одном месте, его даже не зовут на завтрак. В это время сама воспитательница ест вместе с остальными детьми.

Родители мальчика, к которому так равнодушно отнеслась воспитательница, признались, что их ребёнок боится идти в детский сад. Когда мать мальчика 15 июля привела ребёнка в группу, он и вовсе начал плакать. Женщина попросила работников учреждения проследить за сыном, но те даже не обратили на него внимания. Когда она, проводив второго ребёнка в другую группу, вернулась к сыну, он всё так же сидел в холле один, с него даже не сняли верхнюю одежду.

Как стало известно Лайфу, воспитательница и семья, которая жаловалась на её методы работы, живут в соседних квартирах. Работница детского сада устроила скандал на почве того, что мать мальчика пожаловалось заведующему учреждением, вместо того чтобы прийти и решить проблемы разговором. Воспитательница припомнила обиды и курение соседки на улице возле подъезда. После этого родители ребёнка обратились в правоохранительные органы.

Другие родители также ругались с ней, оспаривали методы работы. Вот только дальше стен дошкольного учреждения это не выходило. Да и в самом садике рассказали, что работает женщина в сфере дошкольного воспитания уже 25 лет. Всегда конфликты решались на уровне родитель — воспитатель.