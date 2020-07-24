Украина разработала стратегию возвращения Крыма. Но решила держать её в тайне

Украина разработала стратегию возвращения Крыма, но пока не собирается этот документ обнародовать. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел страны Эмине Джапарова.

— Мы разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма", он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это лишь только часть большой стратегии деоккупации, — сказала Джапарова в эфире украинского телеканала "Дом".

Она выразила надежду на то, что рано или поздно Киев "на разных уровнях сможет представить" эту стратегию. По словам украинского дипломата, в планах МИД Незалежной создание международной коммуникационной площадки по вопросам Крыма.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине признали неготовность вернуть Крым в свой состав, даже если Россия согласится его отдать.