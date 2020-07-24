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Украина разработала стратегию возвращения Крыма. Но решила держать её в тайне

В Киеве выразили надежду на то, что документ рано или поздно будет представлен широкой аудитории.

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Фото © Pixabay

Украина разработала стратегию возвращения Крыма, но пока не собирается этот документ обнародовать. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел страны Эмине Джапарова.

Мы разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма", он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это лишь только часть большой стратегии деоккупации, — сказала Джапарова в эфире украинского телеканала "Дом".

Она выразила надежду на то, что рано или поздно Киев "на разных уровнях сможет представить" эту стратегию. По словам украинского дипломата, в планах МИД Незалежной создание международной коммуникационной площадки по вопросам Крыма.

В Крыму прокомментировали "бредовые" заявления украинского чиновника о полуострове

Отмечается, что риторика Киева может служить сигналом для Москвы.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине признали неготовность вернуть Крым в свой состав, даже если Россия согласится его отдать.

Напомним, полуостров стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

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