Украина разработала стратегию возвращения Крыма. Но решила держать её в тайне

Украина разработала стратегию возвращения Крыма, но пока не собирается этот документ обнародовать. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел страны Эмине Джапарова.
— Мы разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма", он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это лишь только часть большой стратегии деоккупации, — сказала Джапарова в эфире украинского телеканала "Дом".
Она выразила надежду на то, что рано или поздно Киев "на разных уровнях сможет представить" эту стратегию. По словам украинского дипломата, в планах МИД Незалежной создание международной коммуникационной площадки по вопросам Крыма.
В Крыму прокомментировали "бредовые" заявления украинского чиновника о полуостровеОтмечается, что риторика Киева может служить сигналом для Москвы.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине признали неготовность вернуть Крым в свой состав, даже если Россия согласится его отдать.
Напомним, полуостров стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.