Деньги на руки или отдых позже. Кабмин рассказал, как быть россиянам с отменёнными турами

Правительство уточнило правила переноса туров, которые были аннулированы. У россиян будет два варианта: можно будет вернуть деньги или отправиться в поездку позже.

— Туристы, у которых были аннулированы туры из-за коронавируса, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Речь о гражданах, которые полностью или частично оплатили туристические поездки до 31 марта этого года. Им должны предложить равнозначный тур — вплоть до маршрута и режима питания. Сроки переноса можно будет определить по соглашению клиента и компании. Новый тур должен состояться до конца следующего года.

Ничего доплачивать не придётся, даже если стоимость туров с тех пор выросла. Если же изначально была внесена только часть сумму, то остальную нужно будет доплатить исходя из первоначальной стоимости. Турист вправе отказаться от переноса тура. Тогда ему должны вернуть деньги.