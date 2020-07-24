Корреспондент "Эха Москвы" усомнился в реальности истории с избиением соратника Навального в Хабаровске

Журналист радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Нарышкин призвал не спешить верить в историю с якобы имевшим место избиением корреспондента YouTube-канала "Штаб" Дмитрия Низовцева в Хабаровске. Ведущий напомнил, что соратник блогера Алексея Навального работает "на политическую структуру со всеми вытекающими последствиями".

— Во-первых, информацию про избиение воспринимаю как информационный факт, который в нынешних условиях требует подтверждения. Верю не верю, это больше к вашей, Дмитрий, аудитории, которая верит в вашего начальника и чаще всего не просит никаких доказательств и подтверждений. Во-вторых, усомнились в правдивости сообщений о вашем избиении сразу несколько человек из политики и СМИ, — написал Нарышкин в своём телеграм-канале.

Корреспондент "Эха" призвал не спешить называть Низовцева журналистом и подчёркивать, что ему якобы "мстят за честное освещение событий в Хабаровске". Он напомнил, что Дмитрий работает на политическую структуру со всеми вытекающими последствиями, а интересы у политических структур не всегда состоят в объективном освещении тех или иных событий.