В Петербурге может появиться памятник адмиралу Ушакову

В Санкт-Петербурге на площади Труда может появиться памятник адмиралу Фёдору Ушакову. Камень мемориала планируется заложить уже в этом году. Об этом рассказала секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна Чекалова.

— Градостроительный совет Петербурга не раз рассматривал проект памятника адмиралу. И в июне этого года его одобрил. Сейчас Комитет по градостроительству и архитектуре администрации нашего города готовит специальное представление в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, — рассказала она в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По словам Чекаловой, сейчас решается вопрос конкретно о кандидатуре Ушакова. Секретарь призналась, что изначально установку памятника хотели приурочить к 275-летию со дня рождения адмирала, однако коронавирус внёс в планы некоторые коррективы. Установку пришлось не только сдвинуть, но и ограничиться одним лишь камнем.