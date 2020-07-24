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В Петербурге может появиться памятник адмиралу Ушакову

Однако из-за коронавируса до конца года планируют лишь установить камень будущего мемориала.

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Фото © Пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге на площади Труда может появиться памятник адмиралу Фёдору Ушакову. Камень мемориала планируется заложить уже в этом году. Об этом рассказала секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна Чекалова.

Градостроительный совет Петербурга не раз рассматривал проект памятника адмиралу. И в июне этого года его одобрил. Сейчас Комитет по градостроительству и архитектуре администрации нашего города готовит специальное представление в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, — рассказала она в беседе с газетой "Петербургский дневник".

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Мемориал представляет собой белый лист с именем и фамилией погибшего.

По словам Чекаловой, сейчас решается вопрос конкретно о кандидатуре Ушакова. Секретарь призналась, что изначально установку памятника хотели приурочить к 275-летию со дня рождения адмирала, однако коронавирус внёс в планы некоторые коррективы. Установку пришлось не только сдвинуть, но и ограничиться одним лишь камнем.

Ранее Лайф сообщал, что из-за неготовности некоторых компонентов в Петербурге вновь может быть отложена установка памятника лидеру группы "Кино" Виктору Цою.

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