Самосвал с отказавшими тормозами устроил массовое ДТП во Владивостоке и врезался в столовую — видео

Во Владивостоке на остановке "Дальпресс" произошло массовое ДТП с участием шести авто: самосвала, длинномера и четырёх легковушек. По предварительным данным, у самосвала отказали тормоза. В результате пострадали четыре человека, всех госпитализировали с различными травмами.

После столкновения два грузовых авто вылетели на тротуар и врезались в здание столовой и рекламный щит, который упал на цветочный магазин. По данным Vl.ru, люди внутри столовой чудом не пострадали.

— В момент ДТП в здании столовой находилась женщина. Она чудом выжила и отделалась лёгким испугом. Её увезли на скорой, — сообщает издание.