"Яжемать" со скандального видео утверждает, что подросток сам нанёс себе ранение в шею, а обвинил её

30-летняя жительница Юрги Лилия П. поведала оперативникам свою версию конфликта с местными подростками, который обсуждает сейчас весь Интернет. По данным источника Лайфа, в беседе с сотрудниками правоохранительных органов женщина настаивала, что подросток сам нанёс себе ранение в шею, а обвинил её.

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По версии Лилии, всё было так. Её 12-летний сын вместе с годовалой сестрёнкой пошли в супермаркет, пока родители были заняты хлопотами по хозяйству. Мальчик вернулся домой заплаканным из-за того, что повздорил со старшими ребятами и они позвали его на разборки, "забив стрелку", как в бандитских сериалах.

Вместо зашуганного отличника в назначенное место пришла его разъярённая мать. Женщина признаёт, что сильно вспылила, не выбирала выражений и даже приписала себе три судимости, чтобы внушить обидчикам сына страх. Особенно сожалеет она об угрозах воткнуть гвоздь в шею одному из школьников. Но дальше слов, как утверждает Лилия, дело не дошло. Рану нанёс себе сам подросток, причём об этом женщине сообщила девочка, которая якобы видела это своими глазами.

Героиня скандального видео надеется, что разбирательства не перерастут в уголовное дело: Лилия воспитывает троих детей и лишние проблемы ей ни к чему. Кроме того, женщина рассказала, что уже побеседовала с мамой того мальчика и стороны решили мирно уладить конфликт.