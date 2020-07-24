Путин назвал очень чувствительной для России ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Владимир Путин назвал очень чувствительной для России обострившуюся ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Речь об этом пошла на совещании президента с постоянными членами Совбеза РФ.

— Для нас это очень чувствительно — ситуация на армяно-азербайджанской границе, — сказал глава государства.

Напомним, также в ходе совещания Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза возобновление международного авиасообщения, а также рассказал о своём вчерашнем разговоре с лидером США Дональдом Трампом.