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Путин назвал очень чувствительной для России ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Ранее эта тема уже поднималась на заседании Совбеза РФ 17 июля.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Владимир Путин назвал очень чувствительной для России обострившуюся ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Речь об этом пошла на совещании президента с постоянными членами Совбеза РФ.

Для нас это очень чувствительно — ситуация на армяно-азербайджанской границе, — сказал глава государства.

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Лидер организации также выразил поддержку работе минской группы ОБСЕ, где ведутся переговоры о мирном урегулировании столкновения.

Напомним, также в ходе совещания Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза возобновление международного авиасообщения, а также рассказал о своём вчерашнем разговоре с лидером США Дональдом Трампом.

Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента. В Кремле уже призвали стороны к сдержанности.

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