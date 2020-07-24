Путин назвал очень чувствительной для России ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Владимир Путин назвал очень чувствительной для России обострившуюся ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Речь об этом пошла на совещании президента с постоянными членами Совбеза РФ.
— Для нас это очень чувствительно — ситуация на армяно-азербайджанской границе, — сказал глава государства.
Генсек ООН призвал глав Армении и Азербайджана ослабить конфликт на границеЛидер организации также выразил поддержку работе минской группы ОБСЕ, где ведутся переговоры о мирном урегулировании столкновения.
Напомним, также в ходе совещания Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза возобновление международного авиасообщения, а также рассказал о своём вчерашнем разговоре с лидером США Дональдом Трампом.
Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента. В Кремле уже призвали стороны к сдержанности.