Москвичка собрала за рулём больше тысячи штрафов на миллион рублей

В Новой Москве сотрудники ДПС задержали автоледи, за которой числилось штрафов на сумму более миллиона рублей. На неё составили более ста протоколов об уклонении от уплаты, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.
— Сотрудниками дорожно-патрульной службы задержана и привлечена к ответственности женщина-водитель, за которой числится более 1000 нарушений в области безопасности дорожного движения, — говорится в сообщении.
Тарифы и штрафы. Что нового ждёт автомобилистов с 1 августаВ последний месяц лета автомобилистов ждут нововведения. Лайф разобрался, за что можно получить новый штраф, сколько за него платить и что будет с ОСАГО.
Отмечается, что всего за 35-летней женщиной обнаружили 1076 нарушений ПДД. Машину у неё забрали до решения суда, а на саму автоледи составили 113 административных протоколов об уклонении от уплаты штрафов.
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