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Москвичка собрала за рулём больше тысячи штрафов на миллион рублей

Машину у нарушительницы изъяли до решения суда.

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Фото © Pixabay

В Новой Москве сотрудники ДПС задержали автоледи, за которой числилось штрафов на сумму более миллиона рублей. На неё составили более ста протоколов об уклонении от уплаты, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

Сотрудниками дорожно-патрульной службы задержана и привлечена к ответственности женщина-водитель, за которой числится более 1000 нарушений в области безопасности дорожного движения, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что всего за 35-летней женщиной обнаружили 1076 нарушений ПДД. Машину у неё забрали до решения суда, а на саму автоледи составили 113 административных протоколов об уклонении от уплаты штрафов.

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