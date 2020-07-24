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Россияне смогут сходить на концерт или в театр только в маске

С такими рекомендациями выступил Роспотребнадзор.

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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению концертов и театральных постановок. Так, предполагается, что зрителей пустят на представление только при наличии защитной маски, а массовые сцены в спектаклях рекомендуют исключить.

Зрители допускаются на площадку мероприятия (спектакль, представление, концерт) при наличии защитной маски (респиратора). Рекомендуется обеспечить возможность приобретения посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, — говорится в документе.

Московские кинотеатры могут заработать с 1 августа

Их посещаемость прогнозируется на уровне всего лишь 20%.

Также рекомендуется исключить представления с массовыми и хоровыми сценами. Кроме того, пока в театрах и концертных залах не будут продавать еду — только воду и напитки в промышленной упаковке.

Ранее стало известно, что московские театры смогут открыться уже 1 августа, однако залы разрешат заполнять только наполовину. При улучшении ситуации с коронавирусом долю зрителей увеличат.

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