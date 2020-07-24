Россияне смогут сходить на концерт или в театр только в маске

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению концертов и театральных постановок. Так, предполагается, что зрителей пустят на представление только при наличии защитной маски, а массовые сцены в спектаклях рекомендуют исключить.

— Зрители допускаются на площадку мероприятия (спектакль, представление, концерт) при наличии защитной маски (респиратора). Рекомендуется обеспечить возможность приобретения посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, — говорится в документе.

Также рекомендуется исключить представления с массовыми и хоровыми сценами. Кроме того, пока в театрах и концертных залах не будут продавать еду — только воду и напитки в промышленной упаковке.