Адвокат Жорин рассказал, как российские женщины чморят мужчин

Звёздный адвокат Сергей Жорин считает, что в России живут самые красивые, но вместе с тем самые несчастные женщины в мире, которые зачастую не могут подпустить к себе мужчину. Об этом он рассказал в интервью шоу "Дайте сказать!". По словам Жорина, ещё сильнее проблема взаимоотношений полов в этой плоскости обострилась из-за проблемы харассмента и волны громких разоблачений.

— Среднестатистическая женщина даже в регионах, она за собой следит, ухаживает, а мужчин мало, которые соответствуют этим приметам, — рассуждает гость эфира. — Но тот мужчина, который соответствует, у него есть выбор, а женщины с помощью инфопространства его сейчас чморят, говорят, это нельзя, то нельзя, смотреть нельзя, здороваться нельзя. И он думает уже так: "Лучше я перестрахуюсь".