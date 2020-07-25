"Мы знаем, что будет травля". Три журналистки обвинили Шендеровича в сексуальных домогательствах

Три журналистки обвинили своего коллегу Виктора Шендеровича в домогательствах. Женщины рассказали свои истории в "Фейсбуке".

Журналистка Ольга Крассак поделилась заметкой издания The Moscow Times, которое опубликовало статью о волне харассмента в СМИ, и добавила, что в ней не хватает ещё одной фамилии.

— Не хватает только Шендеровича, который по-прежнему искренне недоумевает: "Ачётакова?", "Ну, ты же сама хотела", "Я просто не так понял". Ну, мне, по крайней мере, известны имена четырёх девушек, которые непосредственно от него пострадали, — написала Крассак в "Фейсбуке".

Ольга добавила, что коллеги из СМИ зачастую встают на защиту домогавшихся и обвиняют жертв. По её мнению, для таких людей плох не поступок, а рассказ о нём, человеческие ценности сводятся к "делать так можно — говорить об этом нельзя". Женщина призвала открыто говорить о непристойном поведении и осуждать именно насильственные действия, а не заявления о них.

Её позицию поддержала Лидия Михальченко. По её словам, от действий Шендеровича пострадали как минимум трое: Крассак, она сама и Мария Троицкая. Журналистка отметила, что впоследствии получила извинения от Шендеровича.

Михальченко рассказала, что считала своего коллегу одним из лучших людей и была шокирована, когда Шендерович не принял её отказ. Она подчеркнула, что больше не может относиться к нему по-прежнему после того, как услышала фразу "А зачем ещё с девушками встречаются?" в ответ на требования прекратить домогательства.

— Да, мы знаем, что будет травля. Но мы уверены, что даже если эта травля и всё последующее причинит нам непоправимый вред, то всё равно наши слова станут той соломинкой, пусть не решающей, но одной из тех, что рано или поздно переломят хребет этому верблюду — убеждению, что женщин можно трогать, лапать, заниматься сексом без активного согласия, пользуясь защитной реакцией замирания, а потом говорить, что "ты сама хотела" и "вообще это недоразумение", — написала Михальченко в "Фейсбуке".

Журналистка добавила, что открытая огласка харассмента может показать много нового, если женщины перестанут молчать об этом.

Сам Шендерович написал в "Фейсбуке", что ознакомился с обвинениями и считает их безумием. Он уверен, что его пытаются оклеветать и пропиариться на известном имени.

— В моих отношениях с женщинами я никогда не прибегал ни к насилию, ни к угрозам и шантажу, ни к использованию служебного положения (его и не было никогда). Я не принуждал женщин к молчанию (мне незачем было их принуждать к этому и нечем запугивать), — заявил Шендерович.