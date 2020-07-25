Учёные выяснили, что грибы из Чернобыля могут помочь поселенцам на Марсе

Американские учёные обнаружили способность некоторых грибов защищать от радиации. Они могут быть использованы в костюмах астронавтов для выхода в открытый космос. Препринт статьи опубликован на сайте bioRxiv.
Грибы Cladosporium sphaerospermum могут поглощать ионизирующее гамма-излучение с помощью пигмента меланина. Некоторые штаммы этого вида выживают даже в реакторе Чернобыльской АЭС.
Учёный рассказал, кого можно встретить на МарсеПри этом встреча с "зелёными человечками" не должна будет стать неожиданной для первых землян на Красной планете.
Споры грибов испытывали на борту МКС в течение 30 дней. Выяснилось, что слой менее двух миллиметров способен снижать радиацию на 2%. Таким образом, слой в 21 сантиметр подойдёт для создания щита на костюмах первых поселенцев на Марсе. Тогда нахождение на планете будет безопасным. Также исследователи определили, что грибы отлично перенесли заморозку во время полёта на МКС.
Ранее сообщалось, что свой первый космический зонд на Марс запустил Китай.