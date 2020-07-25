Учёные выяснили, что грибы из Чернобыля могут помочь поселенцам на Марсе

Американские учёные обнаружили способность некоторых грибов защищать от радиации. Они могут быть использованы в костюмах астронавтов для выхода в открытый космос. Препринт статьи опубликован на сайте bioRxiv .

При этом встреча с "зелёными человечками" не должна будет стать неожиданной для первых землян на Красной планете.

Учёный рассказал, кого можно встретить на Марсе При этом встреча с "зелёными человечками" не должна будет стать неожиданной для первых землян на Красной планете.

Споры грибов испытывали на борту МКС в течение 30 дней. Выяснилось, что слой менее двух миллиметров способен снижать радиацию на 2%. Таким образом, слой в 21 сантиметр подойдёт для создания щита на костюмах первых поселенцев на Марсе. Тогда нахождение на планете будет безопасным. Также исследователи определили, что грибы отлично перенесли заморозку во время полёта на МКС.