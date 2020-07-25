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Группа американских чиновников проникла в здание китайского консульства в Хьюстоне — видео

После этого двери были заблокированы полицией и сотрудниками безопасности Госдепартамента.

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Видео © Twitter / Mario Diaz / Jennifer Zeng 曾錚

Группа людей — предположительно, американских чиновников — была замечена при попытке силой открыть заднюю дверь китайского консульства в Хьюстоне. Об этом сообщает Reuters.

Их заметили практически сразу, как только в 16:00 по местному времени (00:00 мск) вступило в силу распоряжение США о закрытии представительства. Мужчины отказались отвечать на вопросы корреспондентов. Отмечается, что ранее эта же группа людей запирала дверь с другой стороны здания.

После того как они проникли в консульство, у здания появились сотрудники полиции и Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США. Они заблокировали двери и также отказались отвечать на вопросы журналистов.

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Ранее с аналогичным требованием выступили в Вашингтоне.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп не исключил закрытия и других консульств Китая на территории страны.

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