Группа американских чиновников проникла в здание китайского консульства в Хьюстоне — видео

Группа людей — предположительно, американских чиновников — была замечена при попытке силой открыть заднюю дверь китайского консульства в Хьюстоне. Об этом сообщает Reuters.

Их заметили практически сразу, как только в 16:00 по местному времени (00:00 мск) вступило в силу распоряжение США о закрытии представительства. Мужчины отказались отвечать на вопросы корреспондентов. Отмечается, что ранее эта же группа людей запирала дверь с другой стороны здания.

После того как они проникли в консульство, у здания появились сотрудники полиции и Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США. Они заблокировали двери и также отказались отвечать на вопросы журналистов.