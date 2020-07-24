"Добиваемся конкретных результатов". Бастрыкин поздравил коллег с профессиональным праздником

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поздравил коллег с профессиональным праздником и отметил высокие достижения следователей в их непростой работе.

— Благодаря принимаемым ведомством мерам значительно возросло число раскрытых преступлений прошлых лет. За годы работы существенно улучшилось качество следствия. Преданно служа Отечеству, следователи трудятся ради настоящего и будущего нашей страны, с честью отвечают на сложные вызовы современной преступности, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Бастрыкин отметил, что особое внимание Следственный комитет уделяет раскрытию коррупционных преступлений, добиваясь в этом конкретных результатов. С момента образования ведомства государству и потерпевшим было возмещено 300 миллиардов рублей.

Руководитель СК РФ подчеркнул, что техника ведения следствия постоянно совершенствуется, внедряются передовые методики, новейшая криминалистическая техника, используются любые современные возможности. Кроме того, большое внимание уделяется образованию, увеличивается количество учебных заведений — так, вскоре откроется Севастопольский филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса.

Бастрыкин поблагодарил коллег за нелёгкий труд и высокий профессионализм, он отметил принципиальность сотрудников следственных органов и пожелал им доброго здоровья, крепости духа и успехов в любых начинаниях.

Напомним, 25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия. Именно в этот день в 1713 году Пётр I учредил первый специализированный следственный орган в истории страны — Следственную канцелярию гвардии майора Семёновского полка Михаила Волконского.