"Честность и строгое соблюдение закона". Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов следствия. Он поблагодарил их за службу по обеспечению правопорядка, законности, надёжной защиты интересов граждан и государства, за значимый вклад в борьбу с преступностью.

— Честность, принципиальность, объективность, строгое соблюдение закона всегда были нравственной профессиональной основой следователя. Вы не просто разбираете все тонкости конкретного дела, вы отстаиваете правду, справедливость, достоинство человека, добиваетесь неотвратимого наказания для виновных и защищаете права тех, кто пострадал в результате преступных посягательств, стал жертвой незаконного преследования или лживого оговора, — приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Путин добавил, что каждое процессуальное решение следователя должно быть грамотным и гарантировать качественное и полноценное расследование. Он напомнил, что ошибки необходимо своевременно исправлять, чтобы восстановить истину.

Президент отметил, что главный критерий оценки работы следственных органов — не ведомственная статистика, а доверие общества и граждан.

По словам главы государства, сотрудники Следственного комитета России, следователи Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности достойно продолжают исторические традиции. Путин пожелал им успехов в трудной и ответственной службе.